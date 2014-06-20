سواريز: حلمت بالتسجيل في شباك إنجلترا

وصف لويس سواريز، مهاجم أوروغواي، ثنائيته الرائعة في شباك إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمس الخميس، بأنها كالحلم وقال إنه ظل يتخيل مثل هذا الأداء لفترة طويلة.

وقال سواريز الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة بعدما انتصرت بلاده 2-1، لوسائل الإعلام: "فكرت في هذه المباراة منذ فترة.. لقد حلمت بما حدث كثيراً".

وجاء الهدف الأول لسواريز بضربة رأس ذكية في الشوط الأول وأطلق تسديدة قوية من مدى قريب قبل خمس دقائق من النهاية ليحسم الفوز لفريقه ويجعل انجلترا قريبة جداً من الخروج.

وخضع سواريز، مهاجم ليفربول المثير للجدل، لجراحة في الركبة الشهر الماضي وغاب عن المباراة الأولى لأوروغواي في كأس العالم ضد كوستاريكا ولم يفته اليوم تقديم الشكر لطبيبه والتر فيريرا.