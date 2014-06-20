كيسوكي هوندا: هجوم اليابان عقيم

أعرب كيسوكي هوندا، مهاجم المنتخب الياباني وفريق ميلان الإيطالي، عن استيائه من العقم التكتيكي لمنتخب اليابان في مونديال البرازيل لكرة القدم، وافتقار أداء الفريق للابتكار بعد تعادله السلبي مع اليونان ضمن المجموعة الثالثة أمس الخميس.

وقال هوندا: "تفتقر الى الأفكار، حاولنا الهجوم لكننا ببساطة لا نستطيع إيداع الكرة في الشباك". وأقر النجم الياباني بأن دفاع اليونان كان صعب الاختراق، ويجب علينا الهجوم أكثر مع كولومبيا وإيجاد طريقة لتسجيل الأهداف والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وقبل تعادلها مع اليونان التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد قائدها كوستاس كاتسورانيس، أهدرت اليابان الفوز في مباراتها الاولى عندما تقدمت على ساحل العاج بهدف هوندا المبكر قبل تلقيها هدفين في دقيقتين عبر ويلفرد بوني وجرفينيو.

وعلى اليابان الآن أن تفوز على كولومبيا التي تأهلت الى الدور الثاني، في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل. ويعتبر هوندا "محرك" المنتخب الياباني وهو فرض نفسه من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة "الساموراي الأزرق" الذي يعول على لاعب ميلان الإيطالي من أجل يقوده لتكرار إنجازي مونديالي 2002 و2010 وبلوغ الدور الثاني.