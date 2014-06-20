وست بروميتش يتعاقد مع ليسكوت مجاناً

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن المدافع جوليون ليسكوت انضم إلى صفوف الفريق كلاعب حر قادما من مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وسينضم ليسكوت (31 عاما) رسميا لوست بروميتش عندما ينتهي عقده الحالي مع بطل إنجلترا في بداية يوليو تموز المقبل، بعد أن أمضى خمس سنوات في صفوف فريق المدرب التشيلي مانويل بليجريني بعد انضمامه إليه قادما من ايفرتون.

وسيكون ليسكوت أول لاعب جديد ينضم إلى وست بروميتش البيون منذ تعيين مدربه الجديد آلان ايرفين خلفا للإسباني بيبي ميل مطلع الأسبوع الحالي، كما أنه سيكون اللاعب الثاني الذي يتعاقد معه الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تعاقده مع كريج جاردنر من سندرلاند.

وقال المدرب ايرفين في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت "إنه لاعب في منتخب إنجلترا، وهو لاعب متمرس في الدوري الممتاز لعب على أعلى مستوى طوال أعوام".

وشارك ليسكوت في 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وفاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وبكأس انجلترا وبكأس الأندية الانجليزية، إلا أنه شارك في عشر مباريات فقط في الدوري في الموسم المنقضي.

وارتبط ليسكوت، الذي يغيب عن تشكيلة انجلترا في نهائيات كأس العالم الحالية في البرازيل مع وست بروميتش بعقد لمدة عامين يتضمن إمكانية التمديد لعام إضافي ثالث.