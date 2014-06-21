أوزيل: دفاع ألمانيا الحديدي أوقف رونالدو

أشاد مسعود أوزيل نجم وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني بقدرات زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، مشيرًا إلى أن منتخب الماكينات نجح في تحجيمه وإيقاف خطورته في الجولة الأولى من مونديال البرازيل.

وقال أوزيل في تصريحات لوسائل الإعلام: "المنتخب الألماني أظهر قدرته الدفاعية، وخاصة في إيقاف خطورة لاعب بحجم رونالدو". وأضاف: "رونالدو لاعب عبقري، ويظل نجما غير اعتيادي، فهو أعطى كل ما يملك من جهد للفريق الملكي، فمن خبرتي في تدريبات الريال، أرى أنه مذهل، ولكي تستطيع إيقافه، فهذا يعني أنك تملك دفاعا حديديا".

وتابع: "ألمانيا دائما تلعب بشكل جيد في كؤوس العالم، والتاريخ يثبت ذلك وخاصة في ما يتعلق بعدد المباريات التي خضناها". وأكمل نجم وسط الجانرز: "كان من الرائع هزيمة البرتغال برباعية نظيفة، فهذه النتيجة توضح مدى جاهزيتنا الكبيرة، وأتمنى أن نستمر بهذا الشكل".

واختتم اللاعب تصريحاته مشيرًا إلى أنه يحظى بثقة مدربه يواكيم لوف، وأنه سيقدم كل جهده في المواجهات المقبلة لتدعيم مشوار ألمانيا في المونديال. يذكر أن ألمانيا فازت في مباراتها الافتتاحية على البرتغال 4- صفر.





