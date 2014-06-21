تشابي ألونسو يخلع قميص إسبانيا بعد المونديال

قرر تشابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الإسباني اعتزال اللعب دولياً، وذلك بعد أيام من خروج إسبانيا من مونديال البرازيل 2014 عقب هزيمتها أمام تشيلي (0-2) في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن ألونسو (32 عاماً) قرر اعتزال اللعب الدولي بعد المونديال.

ويخلع ألونسو قميص «لا روخا»، الذي توج معه بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وبطولتي كأس الأمم الأوروبية 2008 و2012 في حقبة «الماتادور» الذهبية، بعد أن خاض معه 113 مباراة سجل فيها 16 هدفاً.

وبدأ ألونسو مشواره مع «الماتادور» في 2003 عندما لعب دقائق في مباراة ودية أمام الإكوادور، ومن وقتها أصبحت مشاركته أساسية في البطولات الهامة للمنتخب، إذ شارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية 2004 في البرتغال و2008 في النمسا وسويسرا و2012 في بولندا وأوكرانيا، فضلاً عن مونديالات ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 الذي تخوض فيه إسبانيا مباراتها الأخيرة بعد غد (الاثنين) أمام أستراليا.

وتعرض ألونسو خلال الموسمين الماضيين لمشكلات بدنية، واعتزاله اللعب الدولي سيسمح له بالراحة، بحسب ما ذكرت «ماركا».

وكان ألونسو أدلى بتصريحات عقب هزيمة إسبانيا أمام تشيلي بالمونديال أثارت جدلاً كبيرا، قال فيها: «إن الماتادور شهد نهاية حقبة تألقه بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم إثر هزيمته أمام كل من هولندا وتشيلي».