اليونايتد يمدد عقد فالنسيا 3 أعوام إضافية

قال مانشستر يونايتد المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع الجناح انطونيو فالنسيا قائد منتخب الإكوادور لثلاث سنوات جديدة.

وكان فالنسيا (28 عاماً) انضم إلى يونايتد قبل خمسة أعوام قادما من فريق ويجان، ويعني التمديد الجديد أنه سيكون ضمن خطط المدرب الجديد الهولندي لويس فان جال في الموسم المقبل.

وقال فالنسيا الذي قاد الإكوادور للفوز2-1 على هندوراس الليلة الماضية: "أنا سعيد لتوقيع عقد جديد وأنا أتطلع للعمل مع لويس فان جال."

وأضاف الجناح الدولي "هناك روح جماعية كبيرة في النادي ونحن عاقدون العزم على العودة إلى طريق الانتصارات."

ورحب رايان جيجز مساعد مدرب يونايتد بتمديد الارتباط قائلا انطونيو لاعب قوي جدا يتمتع بسرعة كبيرة وهو متعدد القدرات والمواهب".



وفي الموسم الماضي قدم الفريق أداء مخيبا للآمال وفشل في الدفاع عن اللقب المحلي واحتل المركز السابع بين فرق البطولة العشرين.