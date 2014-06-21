جيرو يحرز هدف فرنسا رقم 100 بكأس العالم

سجل المهاجم اوليفييه جيرو الهدف رقم 100 لفرنسا في نهائيات كأس العالم مساء اليوم الجمعة خلال مواجهة سويسرا في مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، وذلك بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 17 بكرة رأسية في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-2.

وتشارك فرنسا في النهائيات للمرة الرابعة عشرة في تاريخها، وكانت احد اربعة منتخبات اوروبية خاضت غمار النسخة الاولى في الاوروغواي عام 1930.

ونال لوسيان لوران شرف تسجيل اول هدف لفرنسا في النهائيات، والاول ايضا على الاطلاق في كأس العالم في مرمى المكسيك (4-1).

وسجل أوسكار هيسيرير الهدف العاشر في 1938، جان فنسان العشرين في 1958، روجيه بيانتوني الثلاثين في 1958، ميشال بلاتيني الاربعين في 1978 برنار جنجيني الخمسين في 1982، جان بيار بابان الستين في 1986، وجنجيني ايضا السبعين في 1986، ايمانويل بوتي الثمانين في 1998 وفرانك ريبيري الغائب عن النسخة الحالية لاصابته الهدف التسعين في 2006.

وخاضت فرنسا 56 مباراة في النهائيات فحققت الفوز في 27 منها وتعادلت في 11 وخسرت 18، سجلت 104 اهداف ودخل مرماها 70.

أما أفضل هداف لفرنسا في النهائيات فهو جوست فونتين وسجل 13 هدفا في نهائيات السويد عام 1958 وهو رقم قياسي في نسخة واحدة.

وتوجت فرنسا بطلة للعالم مرة واحدة عندما استضافت النهائيات عام 1998 بفوزها على البرازيل 3-صفر في المباراة النهائية.