روني يعتذر للإنجليز عبر فيسبوك

قدم مهاجم مانشستر يونايتد واين روني اعتذاره للجمهور الإنكليزي بعد الخروج الكارثي لمنتخب إنكلترا لكرة القدم من الدور الأول لمونديال البرازيل إثر خسارتين (1-2) أمام إيطاليا والأوروغواي.

وكتب روني (28 عاما) على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "محبط تماما" و"حزين للغاية" بعد الخسارتين في المجموعة الرابعة. وكانت كوستاريكا بفوزها على إيطاليا (1-صفر) امس قضت على آمال الإنكليز المتبقية بالتأهل الى الدور الثاني.

وقال روني الذي نجح في تسجيل أول هدف له في كأس العالم خلال المباراة مع الأوروغواي (1-2): "أطلب السماح من جميع المشجعين الذين سافروا (الى البرازيل) والذين بقوا في منازلهم لأننا لم نحقق نتيجة أفضل".

وأضاف: "عندما كنا ندخل الى كل مباراة كانت لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا، ومن المؤسف أن هذه الثقة لم تؤت ثمارها". يذكر أن المنتخب الإنجليزي قدم عروضا غير مقنعة بالرغم من توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية للأسود الثلاثة من أجل إحراز كأس عالم ثانية بعد الفوز بمونديال 1966.