فرنسا تعيد ذكريات الماضي وتكتسح سويسرا بـ"5 أهداف"

سجلت الفرنسيون هدفين مبكرين في الدقيقتين 17 و18 مهدا الطريق لفوز ساحق على سويسرا 5-2 اليوم الجمعة في المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في البرازيل.



واثبت أولفييه جيرو صحة نظرية مدربه ديدييه ديشان الذي أشركه للاستفاده من قوته وطوله بعد أن أحرز الهدف الأول بعد مرور 17 دقيقة إذ ارتقى عاليا لضربة ركنية نفذها ماتيو فالبوينا ولعب كرة قوية برأسه لم يستطيع الحارس دييجو بناليو إيقافها.





ومع استئناف اللعب مرر فالون بهرامي لاعب وسط سويسرا الكرة بالخطأ إلى كريم بنزيمة الذي مررها إلى بليز ماتودي ليسددها على يمين الحارس بناليو محرزا الهدف الثاني.





وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول انطلق جيرو في هجمة مرتدة ولعب الكرة إلى فالبوينا الذي أودعها المرمى من مدى قريب.





وأضاف بنزيمة الهدف الرابع في منتصف الشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة بينية من البديل بول بوجبا وسدد الكرة من بين ساقي بناليو وهو الهدف الثالث للمهاجم الفرنسي ليتقاسم صدارة هدافي البطولة.





وعاد بنزيمة ليصنع الهدف الخامس لموسى سيسوكو - الذي بدأ المباراة على حساب بوجبا - في الدقيقة 73.





وقلص بليريم جمايلي النتيجة لسويسرا بتسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس هوجو لوريس قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.





واضاف زميله جرانيت شاكا الهدف الثاني لسويسرا مستفيدا من تمريرة من جوكان اينلر قائد الفريق.





وكان بنزيمة قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد أن تعرض للعرقلة من يوهان جورو لكن بناليو تصدى للكرة لتعود إلى يوهان كاباي الذي سددها من مدى قريب لترتد من العارضة.





ورفع الفوز رصيد فرنسا إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وتأتي سويسرا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بينما تتذيل الاكوادور وهندوراس المجموعة بدون رصيد من النقاط قبل أن يلتقيا في وقت لاحق اليوم.

