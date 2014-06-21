قائد بلجيكا يطرح قميصه للبيع بعد مباراة الجزائر

طرح فينسن كومباني، قائد منتخب بلجيكا، قميصاً ارتداه أمام الجزائر في كأس العالم لكرة القدم للبيع لأغراض خيرية. وارتدى كومباني هذا القميص في الشوط الأول من مباراة المجموعة الثامنة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وطرح القميص للبيع على موقع "إيباي" على الإنترنت مقابل يورو واحد، لكن القميص جمع أكثر من 4050 يورو (5500 دولار) اليوم الجمعة. وسينتهي المزاد غداً السبت.

وقال كومباني، قائد مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز، أيضاً في حسابه على موقع تويتر إن القميص يمكن شحنه لأي مكان في العالم.



وفازت بلجيكا بالمباراة 2-1 بعدما عدّلت تأخرها بهدف في الشوط الاول سجلته الجزائر من ركلة جزاء.

وأضاف كومباني الذي قدم والده كلاجئ الى بلجيكا من الكونغو، أنه سيتبرع بهذه الاموال الى نادي بي.اكس بروكسل في مسقط رأسه، إضافة الى جمعية معنية بصحة وتعليم الاطفال في البلدان النامية.