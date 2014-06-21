كوكي: تشافي والونسو جعلا مهمة الاسبان صعبة

يقول كوكي لاعب وسط اسبانيا إن الجيل الصاعد سيواجه مهمة صعبة لتكرار الانجازات التي حققها الجيل الحالي على مدار السنوات الست الماضية لكنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم.





ومن المتوقع أن يحصل كوكي على فرصته في خط وسط اسبانيا عندما يعتزل تشابي وتشابي الونسو اللعب مع المنتخب وهو أحد أبرز المواهب الشابة بجانب تياجو الكانتارا وايسكو.





وقد تكون بطولة كأس العالم الحالية هي اخر بطولة كبرى يشارك فيها تشافي (34 عاما) والونسو (32 عاما) وسينهيان مشوارهما مع المنتخب بطريقة مؤلمة بعد الخروج المبكر من البطولة عقب الهزيمة في أول مباراتين في المجموعة الثانية.





وقال كوكي في مؤتمر صحفي "سيكون من الصعب على اللاعبين الشبان تحقيق إنجارات مشابهة لتلك التي حققها الفريق الحالي لأنها إنجازات تاريخية"، وأضاف لاعب اتليتيكو مدريد "سنحاول أن نكون على نفس القدر."





وأشاد كوكي (22 عاما) بزميله تشافي الذي قاد اسبانيا للفوز ببطولة اوروبا مرتين عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 والذي قال إن كوكي سيكون خليفته.



وقال كوكي "كلنا نعلم امكانات تشافي وجزء كبير من إنجازات المنتخب الوطني هي بفضله."





وأضاف "نتمنى أن يكمل مع هذه المجموعة لأطول فترة لأنه لاعب مهم لنا وللمنتخب."





وعبر سانتي كازورلا وهو أحد اللاعبين الذين لا يزال ينتظر منهم المنتخب الكثير عن دعمه للمدرب فيسنتي ديل بوسكي والذي قال إنه سيدرس موقفه مع الفريق بعد الخروج المفاجيء.





وسيكون على ديل بوسكي اتخاذ القرار بالاستمرار مع الفريق - حيث ينتهي عقده بعد بطولة اوروبا 2016 - أو الرحيل ليتيح لخليفته فرصة إعادة بناء الفريق لبطولة اوروبا في فرنسا بعد عامين.





وقال كازورلا "المجموعة كلها تدعم ديل بوسكي."





وأضاف لاعب وسط ارسنال "أعتقد أن المستقبل مشرق. هناك عدد من اللاعبين الممتازين صغار السن."





وتلعب اسبانيا مع استراليا - التي ودعت كأس العالم أيضا - في

اخر مبارياتهما في المجموعة الثانية يوم الاثنين القادم.

