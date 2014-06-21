من ريو إلى موسكو

بدأ الاسبوع الثاني من بطولة كأس العالم لكرة القدم ، البطولة التي اخذت عقل الملايين من الجماهير في انحاء العالم بما تقدمه الفرق ومعدل الاهداف التي تسجل و جمالها ايضا ، كما هو هدف الهولندي روبين فان بيرسي في المرمى الاسباني ..

معدل الاهداف .. فرحة الفائزين .. و دموع الخاسرين هذا ما سيظل لاعوام قادمة في ذاكرة مشجعي كرة القدم .

و الى جانب المشجعين العاديين يتواجد في البرازيل ممثلوا اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 المقررة في روسيا . .

طبعا لدينا اهتمام مختلف بالبطولة اولها كيفية تعامل اللجنة المنظمة مع المهام التي تناط بها حتى يتم الاستفادة من التجربة البرازيلية في " روسيا 2018 "

طبعا مقولة " التعلم من اخطاء الاخرين " تظل فعالة ... لكن الاحترافية واللباقة و التضامن مع الزملاء البرايزيليين ..تمنعنا من الحديث عنها هنا ، و ساتحدث عن موضوع اخر ففي اطار برنامج ( المراقب ) الذي تم اعداده بالتعاون مع الفيفا لدراسة تجربة وخبرة تنظيم واستضافة كأس العالم ، نقلنا الى البرازيل مايقرب من 100 شخص .. نصف هذا العدد من موظفي اللجنة المنظمة ومنهم من يساهم في العمل مع اللجنة المنظمة المحلية في مدن البرازيل واعرض هنا سرا صغيرا بان ممثلينا يتواجدون و يعملون في 4 من اصل 12 ملعبا للبطولة .

النصف الاخر من الوفد الكبير لروسيا يمثلون المدن المستضيفة للبطولة القادمة و الوزارات المعنية بتنظيم الحدث خلال السنوات الاربع القادمة ..

خلال هذه المهمة سيتم الالتقاء بالزملاء البرازيليين من مجالس مدن ريو دي جانيرو و كويابي .. مدينة ريو بحيويتها واهميتها ستكون مهمة لممثلي المدن الروسية الكبرى مثل موسكو و سان بطرسبورغ و كازان وايكاتيرينبورغ اما كويابي فتمثل المدن الصغيرة مع بنية تحتية معقولة ومطار ليس بالكبير ، وعن اهمية اقامة البطولة في مدينة لا يتعدى تعداد سكانها 500 الف نسمة سيعلم ممثلو بقية المدن الروسية المستضيفة ..

الكثيرون يهمهم معرفة ما اذا كان المنتخب الروسي اتخذ قرارا سليما بالاقامة في منطقة ايتو الهادئة على بعد 100 كيلومتر من ساو باولو طبعا لن اعلق هنا على هذا القرار لان من يقود الفريق في هذه البطولة احد اشهر وافضل خبراء اللعبة في العالم الايطالي فابيو كابيلو ..

فقط اوضح ان كابلو كان دقيقا في اختيار مقر الاقامة و طار الى البرازيل عدة مرات العام الماضي لدراسة اكثر من مقترح ..

مع الاسف الشديد لم تكن كل المناطق متاحة للمدرب الايطالي اذ كان لابد من الانتظار خلف الالمان الفرنسيين والاسبان و هم اصلا كانوا ينتظرون القرعة قبل تحديد مكان الاقامة ...و لذلك قررنا في اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018 ان نعد دليلا الكترونيا خاصا باماكن الاقامة للمنتخبات المشاركة و ذلك لراحة المنتخبات و لتلافي الجدل حول من يستحق هذا المكان اولا .

بشكل عام انطباعي عن مونديال البرازيل بشكل عام ايجابي بغض النظر عن الانتقادات التي تظهر على صفحات الجرائد او شاشات التلفاز

. الاهم ان البلد تعيش هذا الحدث و الشعور باعياد كرة القدم يتطاير في الهواء و ذلك يمتعنا اللاعبون بالاهداف الجميلة .

تشاهد كيف ان شوارع المدن البرازيلية تختفي بين امواج مشجعي السيليساو قبل كل مباراة للمنتخب البرازيلي ..و تفكر هل من المعقول ان تصيبنا هذه الحمى الرائعة بعد اربع سنوات ؟



الكسي سوروكين

امين عام اللجنة المنظمة لكاس العالم " روسيا 2018 "

