مورينيو يعلنها: أرغب بتدريب منتخب إنجلترا

أعلن جوزيه مورينيو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يرغب في تولي تدريب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، فيما جاء تصريح البرتغالي بعد خروج الأسود الثلاثة من مونديال كأس العالم 2014 من الدور الأول.

وقال مورينيو لوسائل الإعلام: "لا سبيل لتولي المهمة الآن، فأنا ما زلت صغيرا على ذلك، وما زلت قويا ولدي الرغبة في قيادة التدريبات كل يوم والمشاركة في كل مباراة واللعب ثلاث مرات أسبوعيا، لكني أحب بلادكم كثيرا جدا جدا وأشعر فيها أنني في وطني". وأضاف: "بالطبع جواز السفر لا يتغير والقلب لا يتغير فأنا برتغالي بنسبة 100 في المئة".

وخرج المنتخب الإنجليزي الذي يقوده حاليا المدرب روي هودجسون من نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل، بعد فوز كوستاريكا على إيطاليا 1-صفر ضمن المجموعة الرابعة أمس الجمعة، إلا أن مورينيو مدرب تشيلسي الانجليزي الحالي يستبعد إمكانية توليه تدريب الفريق الانجليزي في المستقبل القريب.

وسبق لمورينيو تدريب بورتو البرتغالي وانترناسيونالي الإيطالي وريال مدريد الإسباني. فيما فشل الفريق الأزرق اللندني في الفوز بأي لقب تحت قيادة مورينيو في الموسم المنقضي، واحتل المركز الثالث بين فرق دوري انجلترا الممتاز العشرين بعد مانشستر سيتي البطل وليفربول الوصيف، لكن الفريق تأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام اتليتيكو مدريد الإسباني.