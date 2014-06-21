هولندا تنتعش بعودة اندي من "الارتجاج"

عاد برونو مارتنز اندي مدافع هولندا الى التدريبات اليوم الجمعة بعدما أمضى ليلة في المستشفى بسبب اصابته بارتجاج في مباراة للفريق هذا الأسبوع بكأس العالم لكرة القدم.





وأصيب مارتنز اندي بعد اصطدام مع تيم كاهيل في المباراة التي انتهت بفوز هولندا 3-2 على استراليا في بورتو اليجري يوم الأربعاء الماضي وظل في المستشفى تحت الملاحظة بعد معاناته من ارتجاج.





لكن مارتنز اندي عاد الى التدريبات مع لاعب الوسط يوردي كلاسي استعدادا لمباراة هولندا الختامية في المجموعة الثانية أمام تشيلي يوم الاثنين القادم.





وتملك هولندا ست نقاط بالتساوي مع تشيلي في صدارة المجموعة وضمن الفريقان بالفعل التأهل الى دور الستة عشر.