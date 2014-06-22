الألماني كلوزة مرشح لكسر رقم رونالدو

عادل الألماني ميروسلاف كلوزة، رقم البرازيلي رونالدو الهداف التاريخي لمسابقة كأس العالم بـ15 هدفاً، وسجل كلوزة هدف التعادل للمكائن الألمانية عند الدقيقة 71 بمرمى المنتخب الغاني على ملعب بلاسيدو أديرالدو كاستيلو فجر الأحد.

وحتى قبل مونديال البرازيل 2014، كان الأصلع المعتزل رونالدو (38 عاماً) متفوقاً بفارق هدف عن كلوزة (36 عاماً) مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، بيد أن القناص الألماني تمكن من إصابة مرمى الحارس الغاني فاتاو داودا، ليدخل التاريخ ويمنح نفسه فرصة تحطيم الرقم عندما تلعب ألمانيا أمام الولايات المتحدة.

وبدأ كلوزة مشواره التهديفي بمونديال 2002، عندما سجل ثلاثة أهداف بمرمى المنتخب السعودي، وهدف في مرمى إيرلندا وآخر على الكاميرون.

وفي مونديال 2006، سجل كلوزة هدفين على منتخب كوستاريكا وآخرين على منتخب إكوادور وهدف يتيم على الأرجنتين.

وتمكن الأشقر في العالم 2010 من تسجيل هدف على أستراليا وآخر على إنجلترا فيما نفض شباك الأرجنتين بهدفين جميلين فيما سجل هدفاً على غانا بكأس العالم 2014 الجارية.

أما الظاهرة رونالدو الذي اعتزل اللعب نهائياً بسبب إصابات الركبة المتكررة، فقد افتتح سجله التهديفي بمونديال 1998، إذ سجل هدفاً أمام المغرب، وهدفين على منتخب تشيلي، وهدف واحد على هولندا.

وفي مونديال 2002، سجل رونالدو ثمانية أهداف، حيث عادل المنتخب التركي في المباراة الافتتاحية، وأحرز هدفاً على منتخب الصين، وسجل هدفين بمرمى كوستاريكا، وأضاف هدفا على بلجيكا، وفي نصف النهائي سجل هدفا على تركياً، فيما منح رونالدو البرازيليين كأس العالم عندما سجل هدفين بمرمى منتخب ألمانيا ضمن المباراة النهائية.

في كأس العالم 2006، وضح الكبر على جسم الهداف البرازيلي، ولم يتمكن بالمونديال الألماني إلا من تسجيل ثلاثة أهداف، هدفين على المرمى الياباني، وهدف على منتخب غانا، قبل أن تودع فرقة السامبا الراقصة المونديال من أمام الديوك الفرنسية.

