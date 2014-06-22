الصحافة الإيرانية: ميسي وحكم المباراة سببا الخسارة

حملت الصحف الإيرانية الصادرة يوم الأحد، القرار الظالم للحكم الصربي ميلوراد مازيتش الذي حرم الإيرانيين من ركلة جزاء – بحسب الصحف - خلال مواجهتها الأرجنتين البارحة ضمن الدور الأول من مونديال 2014.

وكانت ركلة الجزاء لو احتسبها الحكم، ستغير بشكل جذري معطيات المباراة التي حسمها الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما حمل قائد التانغو منتخب بلاده إلى الدور الثاني.

وكتبت صحيفة "جام-اي-جام" تحت صورة للاعب الوسط اشكان ديجاغاه يتعرض للدفع داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع الأرجنتيني بابلو زابالتا: وكتبت: "الأرجنتين+ الحكم - إيران 1-صفر".

أما صحيفة "القدس" الحكومية فكتبت: "فازت الأرجنتين بسبب الحكم"، ووصفت لاعبي إيران بأنهم "أصبحوا ضحية الظلم".

وأشاد الرئيس حسن روحاني بأداء اللاعبين عبر "تويتر": "لقد لعب فهود الفرس جيداً، وقد لا تكون النتيجة التي تستحقونها، لكن رؤوسكم مرفوعة بفضل الجهد المبذول من قبلكم".

وعلى غرار روحاني، قال رئيس الحكومة، محمد جواد ظريف، إنه "فخور جدا" بالفريق.

وبعد صافرة النهاية خرج آلاف الإيرانيين المتابعين للعبة إلى الشوارع مطلقين العنان لأبواق سياراتهم، راقصين وحاملين الأعلام الإيرانية في لفتة تقدير لمنتخب "تيم ميلي"، وفي ما وصفته صحيفة "7 صبح" بأنه "أجمل عرض كروي في الشوط الثاني في تاريخ إيران.