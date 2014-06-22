جيرارد :سأقرر مصيري مع انجلترا في الوقت المناسب

قال ستيفن جيرارد قائد انجلترا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه سينتظر لفترة من الوقت قبل أن يحدد مصير مستقبله الدولي بعد الخروج المحبط للمنتخب الإنجليزي من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.





وجلس جيرارد إلى جوار المدرب روي هودسون وقال قائد ليفربول البالغ عمره 34 عاما "لن أتعجل في اتخاذ قراري. تحدثت إلى المدرب هذا الصباح وهذا ليس التوقيت المناسب لذلك."





وأضاف اللاعب الذي خاض 113 مباراة دولية "أشعر بألم شديد وبأني محطم مما حدث في الأسابيع الأخيرة. أنا في حاجة للحصول على اجازة."





وأكد هودسون أيضا أنه لن يستقيل من منصبه رغم الإخفاق في بلوغ دور الستة عشر عقب خسارتين أمام إيطاليا وأوروجواي.





وستكون المهمة المقبلة للمدرب الانجليزي قيادة انجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2016 والمقرر أن تنطلق في سبتمبر المقبل.





وقال هودسون "نشعر بإحباط شديد جدا من أجل الجماهير لكننا بذلنا قصارى جهدنا. وظيفتي رائعة وأشعر بامتنان للعمل مع مثل هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين."





وخرجت انجلترا مبكرا من كأس العالم يوم الجمعة الماضي بعد فوز كوستاريكا 1-صفر على إيطاليا. وسيخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الأخيرة في المسابقة أمام كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل.





وهذه أول مرة تخفق فيها انجلترا في عبور دور المجموعات في كأس العالم منذ 1958 كما أنها أول مرة على الإطلاق يودع فيها الفريق المسابقة بعد أول جولتين فقط.