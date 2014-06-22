حصيلة الألمان أمام غانا: نقطة.. واصابتين.. وشكوك

خرجت المانيا من موقعتها الصعبة أمام غانا في كأس العالم بنقطة غالية واصابتين والكثير من القلق قبل مباراتها الاخيرة في المجموعة السابعة أمام الولايات المتحدة في ريسيفي يوم الخميس.





وخرج كبير الهدافين توماس مولر من مواجهة غانا التي انتهت بالتعادل 2-2 وهو ينزف جراء اصابته بقطع فوق العين اليمنى بعد تصادم بالرأس مع جون بوي قلب دفاع غانا.





وتم تقطيب جرح مولر بخمس غرز لكن المدرب يواكيم لوف قال انه سيكون على ما يرام لمواجهة المنتخب الامريكي.





لكن لوف يشعر بقلق أكبر بسبب اصابة الظهير الايمن جيروم بواتنج الذي خرج في منتصف مباراة الامس المثيرة على ملعب كاستيلاو في فورتاليزا.





وابلغ لوف الصحفيين "اصيب في الفخذ وبعدها في العضلات ولذلك اخرجناه من الملعب لانه لم يعد قادرا على اللعب لفترة اطول."





وتابع "اتمنى الا يكون قد أصيب بشد في العضلات وان يستطيع التدرب خلال اليومين المقبلين."





وحل شكودران مصطفى بدلا من بواتنج. ومصطفى مدافع موهوب لكنه يفتقر الى الخبرة حمله البعض مسؤولية هدف التعادل لغانا. وشارك في اول مباراة له مع المانيا الشهر الماضي فقط وخاض ثلاث مباريات دولية.





ومن المرجح ان يمضي لوف الكثير من الوقت في الايام القليلة المقبلة للبحث عن حلول للاخطاء التي ارتكبها الالمان في مباراة غانا. وسيكون تحت ضغط لاعادة القائد فيليب لام الى رباعي خط الظهر بدلا من مركز لاعب الوسط المدافع الذي يعاني فيه لام خلال كأس العالم.





وغاب بواتنج عن التدريب اليوم الاحد ويخضع سامي خضيرة لعلاج من اصابة في الركبة لكن مولر عاد الى المران.





وأهدرت المانيا التي تعاني غالبا في ثاني مبارياتها خلال البطولات الكبرى تقدمها بهدف دون رد لتتأخر 2-1 قبل ان ينزل المهاجم المخضرم ميروسلاف كلوسه ليسجل هدف التعادل.





واستحوذ الالمان على الكرة بنسبة 59 في المئة في يوم حار ورطب في شمال شرق البرازيل لكن المنتخب الغاني بدا أكثر خطورة حول منطقة الجزاء.





وسدد أبناء المدرب كويسي ابياه 20 تسديدة مقابل 11 للالمان منها عشر تسديدات على المرمى مقابل ست للالمان.





ويقل طول اندريه ايو لاعب غانا بفارق 23 سنتيمترا عن بير مرتساكر لكنه قفز اعلى منه ليسدد براسه هدف التعادل لغانا وادت تمريرة خاطئة من لام الى الهدف الثاني لغانا.





وقال مانويل نوير حارس المانيا "سمحنا لغانا بالعودة الى المباراة من خلال اخطاء ارتكبناها"، وتابع "منحناهم التعادل. لا يمكن ان نسمح بحدوث ذلك في كأس العالم."





وقال في اشارة الى فوز المانيا الساحق باربعة اهداف دون رد على البرتغال في المباراة الافتتاحية "النتيجة امام البرتغال كانت رائعة جدا" وأضاف: "يتعين علينا ان نضع اقدامنا على الارض الان."





وتتصدر المانيا المجموعة السابعة قبل مواجهة اليوم الاحد بين البرتغال والولايات المتحدة لكنها ستحتاج لنقطة على الاقل من اخر مبارياتها لتضمن التأهل للدور الثاني للمرة السادسة عشرة على التوالي في كأس العالم.