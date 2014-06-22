ديل بوسكي:لاعبو إسبانيا أنانيون.. والمدريديون آلموني

فتح فيسنتي ديل بوسكي النار على عدد من لاعبي منتخبه، واصفاً إياهم بـ"الأنانيين"، وذلك بعد يوم واحد من سحبه سيسك فابريغاس من صفوف الفريق الأساسي، وتحويله للاحتياط، في المواجهة الهامشية التي سيخوضها بطل العالم السابق أمام أستراليا.

وقال ديل بوسكي في حديث صحافي أدلى به لجريدة "ديبورتيس كواترو": "أنا أشعر بجميع اللاعبين، وأفكر بهم كلهم دون استثناء، لكن للأسف البعض من اللاعبين لا يفكر سوى بذاته فقط، غير عابئ بالمصلحة العامة".

وتعليقاً على حادثة فابريغاس، أجاب المدرب العجوز: "إنها حادثة صغيرة لا تعني شيئاً، وجدت أن الفريق الاحتياطي يلعب بـ10 لاعبين، فطلبت من سيسك الانضمام لهم" رغم أنه طلب من لاعب تشيلسي المنتقل حديثاً تسليم القميص الأساسي لنظيره تشابي ألونسو.

وبيّن ديل بوسكي عن ألمه جراء الهجوم الذي يتلقاه من المحسوبين على ريال مدريد ناديه السابق، ويقول: "أشعر بالألم عندما يأتيني الهجوم من المكان الذي أنتمي له، لا يرضيني ما يقال بأني لعبة بأيدي لاعبي برشلونة".

وتابع: "الأمر ليس بذاك السوء عندما ينتقد الناس إدارتي للفريق في وقت كهذا، لكن الشعور السيئ أنهم كانوا يقولون ذلك ويشككون بقدراتي حتى عندما كنا نحقق البطولات".