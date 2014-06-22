فان غال يمنع الإعلام عن تدريبات المنتخب الهولندي

منع لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي الصحافيين من التقاط أي صور لتدريبات فريقه الذي سيخوض اليوم استعداداً لمباراة تشيلي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم المقامة حالياً في البرازيل.

وبحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية فإن بعثة الفريق الهولندي وصلت إلى مدينة ريو دي جانيرو لخوض مباراة تشيلي المهددة لبطل المجموعة الثانية وسط حراسة أمنية مشددة بعد رفضه السماح للصحافيين بتصوير تدريبات فريقه.

وقامت الشرطة البرازيلية بفرض سياج أمني مشدد حول بعثة الطواحين وسط محاولات من الصحافيين لالتقاط أي صور لتدريبات الفريق الفائز بخماسية على بطل العالم.

وتسلل بعض الصحافيين للغرف الخلفية للفندق الذي يقيم فيه الفريق الهولندي وسط إغلاق لجميع الأبواب المؤدية لمداخل الفندق لتنشب مشادة كلامية بين قوات الأمن والصحافيين.