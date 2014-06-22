فان غال ينتقد: نلعب ضد الخصوم.. و"جدول المباريات"



عبر لويس فان جال مدرب هولندا اليوم الأحد عن أمله في تجنب مواجهة البرازيل في الدور الثاني قائلا إن الدولة المضيفة تحصل على أفضلية دائما في كأس العالم لكرة القدم.



وعشية مواجهته أمام تشيلي في ساو باولو والتي ستحدد متصدر المجموعة الثانية انتقد فان جال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قائلا ان جدول المباريات لعب ضد هولندا.





ورغم ان البرازيل لعبت قبل هولندا في أول مباراتين ستلعب الدولة المنظمة بعدهم في المباراة الاخيرة بالمجموعة وهو ما سيمنحها نظريا افضلية لانها ستعرف الفريق الذي ستواجهه في دور الستة عشر.







وابلغ فان جال مؤتمرا صحفيا في ملعب كورنثيانز حيث ستقام مباراة الغد "في كل مباراة يتشدق الفيفا بمبدأ اللعب النظيف."





وأضاف حينما سئل عن ترتيب المباريات يوم الاثنين "يقوم الفيفا بهذه الحيل. إنها ليست شيئا جميلا بالطبع. تفتقر الى مبدأ اللعب النظيف."





وتابع "سنسعى للانتصار غدا امام تشيلي ولن يتأثر هذا الامر بحقيقة ان البرازيل ستلعب بعدنا.اعتقد انهم سيقومون بواجبهم الرياضي."





كما انتقد فان جال التحكيم الذي قال انه منح ركلتي جزاء مثيرتين للجدل لمنافسيه في اول مباراتين. وفي المناسبتين سجل الفريق المنافس ما أجبر هولندا على تعديل تأخرها الى انتصارين.





وقال "شاهدنا جميعا في كأس العالم كيف احتسبت علينا ركلتا جزاء غير مبررتين وغير صحيحتين في اعتقادي على الاقل."





وتوقع فان جال أن تشكل تشيلي اختبارا صعبا، وقال "اتوقع ان يكون منافسا صعبا جدا. اعتقد ان المباراة ستكون متقاربة جدا."



وأضاف: "يملكون هجوما رائعا ومبدعا ولاعبين يكملون بعضهم البعض."