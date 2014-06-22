مارادونا يقفز فرحاً بهدف سواريز على إنجلترا



يبدو أن الأسطورة دييجو مارادونا ما يزال يحمل في نفسه شيئا تجاه الإنجليز، فبعد أن كان يقدم أجمل مبارياته أمام المنتخب الأوروبي الأبيض، قفز فرحا بعد هدف الأورجوياني سواريز في المرمى الإنجليزي في مباراة الفريقين الماضية.



ولا يعرف تحديدا هل كانت قفزة الأسطورة في الفيديو المرفق في الخبر بسبب جمالية الهدف أم لأنه في المرمى الإنجليزي تحديدا، ولكن كثير من المواقف السابقة للأسطورة ترجح الرأي الثاني.



كان مارادونا قد قال في كتابه "الدييجو": ليلة مباراتنا أمام إنجلترا في مكسيكو 1986، كنت أفكر في الانتقام لاطفالنا الذين قتلوا في حرب الفوكلاند". وبعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية صرح تصريحه الشهير: الآن انتقمت لاطفالنا.



وشهدت تلك المباراة حدثين مهمين راسخين في ذاكرة المونديال، الأول هدف دييجو الأسطوري الذي استلم فيه الكرة من منتصف الملعب وجندل كل من واجهه من الإنجليز مودعا الكرة في الشباك البريطانية، والثاني عندما غالط الحكم ولمس الكرة بيده مسجلا واحدا من الأهداف الثلاثة، وحين سئل لاحقا، هل سجلت الهدف بيدك؟ أجاب: إنها يد الله.



قفزة الأسطورة ماردونا بعد هدف سواريز لقيت مشاهدات عالية مقارنة بالوقت القصير لرفعها على يوتيوب.

