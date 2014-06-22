انييستا يلعب مباراته الـ100 مع اسبانيا

سيخوض الاسباني اندريس انيستا مباراته الدولية المئة ضد استراليا غدا الاثنين لكن فريقه الذي جرد بالفعل من لقب كأس العالم لكرة القدم سيجري تغييرات عديدة لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين في النهائيات.





وانيستا هو صاحب هدف الفوز لاسبانيا على هولندا في المباراة النهائية بكأس العالم 2010 في جوهانسبرج ولعب دورا بارزا في هيمنتها أيضا على بطولة اوروبا خلال ست سنوات.





ويرجح أن يغيب زميلاه الحارس إيكر كاسياس ولاعب الوسط تشافي الذي يعاني من إصابة عن المباراة المقررة في المجموعة الثانية والتي لن تعني أي شيء.



