مراهق برازيلي يقطع 800 كلم من أجل جيرارد

قطع مراهق برازيلي مسافة طويلة تقدّر بـ800 كلم من أجل رؤية لاعبه المفضل ستيفن جيرارد، قائد المنتخب، وترك بيدرو هنريكي بلدته كوريتيبا والسفر إلى ريو دي جانيرو من أجل أن يحظى بفرصة لقاء القائد الإنجليزي والتقاط صورة تذكارية.

ونشر موقع "يورو سبورت" قصة بيدرو (16 عاماً) الذي عندما علم بقدوم المنتخب الإنجليزي للبرازيل من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم، سافر فورا في الثامن من شهر يونيو الماضي إلى مدينة ريو دي جانيرو، ومكث بيدرو عدة أيام يلاحق خط سير منتخب الأسود الثلاثة من الفندق إلى ملعب تدريباته محاولاً الظفر بفرصة مقابلة بطله جيرارد، وقضى تلك الأيام في مناطق فقيرة.

وحاول بيدرو هنريكي يوم السبت الفائت دخول فندق المنتخب الإنجليزي، ولكن عناصر أمن الفندق استوقفوه، وعندما علم جيرارد بالقصة هبط خصيصاً من أجل بيدرو. وتحول حلم المراهق البرازيلي إلى حقيقة، وكان في قمة السعادة، فيما كافأه جيرارد على حبه بإهدائه قميصه فريق ليفربول، وناصحا إياه بالاهتمام بالتدريبات.