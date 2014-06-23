رونالدو: لسنا مرشحين لنيل كأس العالم

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي عن اعتقاده بأن منتخب بلاده أصبح خارج دائرة المنافسة في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما أشار إلى أن تصور فريقه كبطل للعالم كان دربا من الخيال.

وقال كريستيانو رونالدو بعد تعادل البرتغال وأميركا إيجابيا 2/2 مساء أمس الأحد في إطار منافسات المجموعة السابعة من المونديال: "لسنا مرشحين للفوز باللقب، ولم نكن يوما كذلك".

يذكر أن المنتخب البرتغالي يحتاج إلى معجزة من أجل الصعود إلى الدور القادم من البطولة بعد تعادله مع الولايات المتحدة أمس.

وأضاف النجم البرتغالي الذي صنع الهدف الثاني لفريقه في مباراة أمس قائلا: "لقد أقصينا مرة أخرى مع سويسرا. لا يمكن أن نأمل في أن نصبح أبطالاً للعالم. هذا ضرب من الخيال في رأيي. نحن نلعب كرة قدم جيدة إلا أن الفرق الأخرى تملك لاعبين أفضل بين صفوفها".

وتابع: "نحن نريد الفوز بكل تأكيد، إلا أننا لم نستطع"، في إشارة إلى حالة التخبط والارتباك غير المبررة التي يعاني منها المنتخب البرتغالي في هذه البطولة، وتسببت في هزيمته بأربعة أهداف نظيفة أمام المنتخب الألماني. وقال :"لا أعلم ما سبب الفشل. لا أدري ما هي الأسباب. ببساطة لم نستطع أن نفوز".

ورفض رونالدو الحديث عن الإصابات العديدة التي يعاني منها لاعبو المنتخب البرتغالي والتي قد تكون أثرت سلبا بشكل أو بآخر في مستوى الفريق في مباراته أمام الولايات المتحدة الأميركية أمس، حيث قال: "أنا لست الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال". وأوضح قائلا: "حسابيا يمكننا الصعود، لكن فعليا الأمر أشبه بالمستحيل، رغم أن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وألمح رونالدو إلى أن طول الموسم الكروي المنصرم ليس هو السبب الوحيد وراء انخفاض مستواه ومستوى باقي عناصر المنتخب البرتغالي. وقال: "ذلك يمكن أن يعود إلى عدة عوامل. من المحتمل أن يكون الموسم الطويل هو أحد الأسباب، ولكن هذا ينطبق على بقية الفرق أيضا. هناك عامل معين لم يتوافر، ولذلك ظهرنا بهذا المستوى. لا أعتقد أن الأمر له علاقة بتهاون اللاعبين".

واختتم قائلا: "أحاول بذل أقصى مجهود ممكن. لا يجدي نفعا الحديث عن الإصابة التي أعاني منها. الصحافة تشيع الكثير من الأقاويل يوميا حول هذا الموضوع. أنا هنا بروحي وكياني، إلا أننا فشلنا في بلوغ أهدافنا".