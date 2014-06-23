ريدناب: الإنجليز يهربون من منتخبهم..وهدسون: لا أصدقك

أشعل هاري ريدناب، مدرب كوينز بارك ريمديرز، التساؤلات في الصحافة الإنجليزية، اليوم، عندما أطلق تصريحاً يؤكد من خلاله تهرّب اللاعبين من المشاركة مع منتخبهم الوطني في المنافسات الدولية.

وأبلغ ريدناب، الذي كان مرشحاً لاستلام تدريب "الأسود الثلاثة" قبل اختيار هودسون، قناة بي بي سي 5: "عندما كنت في توتنهام، كان 3 من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للدخول في معسكر المنتخب يأتونني طالبين مني المساعدة والبقاء، وكانت أعذارهم تتباين بين رغبتهم بالبقاء مع عوائلهم لأطول وقت، أو أنهم يعتبرون اللعب مع المنتخب الإنجليزي ليس مهماً بالنسبة لهم، رغم محاولاتي إقناعهم بأن فرصة تمثيل البلاد لا يمكن أن يحظى بها أي لاعب، وقد لا تعود من جديد".

ويواصل ريدناب، مدرب السبيرز السابق، حديثه للقناة قائلاً: "إنهم يلعبون مع أنديتهم ويحصلون على الأموال الطائلة، وبالتالي فإن المنتخب لن يضيف لهم شيئاً".

ورد روي هودسون، مدرب المنتخب الإنجليزي على ما ساقه نظيره، وقال في مؤتمر صحافي: "هل يستطيع هاري تحديد اسم واحد منهم؟ هل يكون لينون أو والكر أو تاونسند؟ حقيقةً لا أعرف ما يقصده ريدناب، هل ما حدث كان قبل 5 سنوات، أو 10؟ الأمر الذي تأكدت منه أنه لا يقصد جيرماين ديفو، لأنني تحدثت معه قبل المونديال وكان حزيناً جداً لعدم المشاركة. الأسماء هي ما أريد الوصول له، عدا ذلك لا يمكن أن أصدق أو أكذّب هذا الأمر".

وخلال الفترة التي درب فيها هاري ريدناب نادي توتنهام اللندني، شارك 12 لاعباً من صفوف فريق شمال العاصمة مع المنتخب الانجليزي، وهم بيتر كراوتش وجيرماين ديفو، وأرون لينون، وديفيد بينتلي، وليدلي كينغ ودارين بينت، وتوم هدلستون، ومايكل داوسون، وسكوت باركر وجونثان وودغيت وكايل والكر وجيرماين جيناس.