عرضية رونالدو تحفظ كرامة البرتغال

أحرز البديل فاريلا هدفا في الثواني الاخيرة ليمنح البرتغال التعادل 2-2 مع الولايات المتحدة وينقذها من الخروج من كأس العالم لكرة القدم اليوم.





وسجل فاريلا هدفه بضربة رأس رائعة عقب كرة عرضية متقنة من كريستيانو رونالدو بعدما سجل المنتخب الامريكي هدفين ليلغي تقدم البرتغال بهدف ناني في الدقيقة الخامسة.





وتعادل جيرمين جونز للولايات المتحدة في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ووضعها القائد كلينت ديمسي في المقدمة من مدى قريب مع تبقي تسع دقائق على النهاية.





ووضعت البرتغال أول نقطة في رصيدها في المجموعة السابعة وه نفس رصيد غانا بينما تملك الولايات المتحدة اربع نقاط من مباراتين بالتساوي مع المانيا المتصدرة بفارق الأهداف.

