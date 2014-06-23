فالديراما: المنتخب الحالي.. الأفضل بتاريخ البلاد

قال نجم كرة القدم الكولومبي السابق كارلوس فالديراما، اليوم الاثنين، إن منتخب البلاد الحالي قد يكون الأفضل في تاريخ ممثل أميركا الجنوبية وربما يتفوق حتى على تشكيلة 1990.

وفازت كولومبيا على نحو غير متوقع بأول مباراتين لها في المجموعة الثالثة في البرازيل لتبلغ دور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخها الاولى منذ 1990.

وكان فالديراما الذي اشتهر بشعره الأشقر المجدول على الطريقة الإفريقية قائداً للفريق قبل 24 عاماً حينما خسرت كولومبيا 2-1 أمام الكاميرون في الدور الثاني.

وأبلغ لاعب الوسط السابق مؤتمراً صحافياً "لا يوجد وجه للمقارنة بين جيلي والفريق الحالي. لديهم فرصة لتحقيق ما لم نفعله ابداً". في إشارة الى احتمال بلوغ دور الثمانية. ولعب فالديراما أيضاً في كأس العالم 1994 حينما تذيلت كولومبيا مجموعتها.

وجاء هذا النجاح مفاجئاً، حيث يغيب عن صفوف كولومبيا المهاجم رادامل فالكاو بسبب الإصابة.

وكال فالديراما المديح للاعب الوسط المهاجم جيمس رودريجيز، وقال: "حينما يغيب نجم كبير يحل نجم آخر مكانه. هذا النجم هو رودريجيز".