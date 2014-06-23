فوز الجزائر.. يدخلها التاريخ عربياً وقارياً

باتت الجزائر أول منتخب عربي وإفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم عندما فازت على كوريا الجنوبية 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة بورتواليغري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال 2014.

وكان أكبر عدد من الأهداف سجلها منتخب عربي وإفريقي في النهائيات، 3 أهداف باسم تونس والمغرب ونيجيريا والسنغال وساحل العاج.

وحققت تونس فوزها بثلاثة أهداف، عندما حقق نسور قرطاج أول انتصار للعرب وكان في مونديال الأرجنتين عام 1978 على المكسيك 3-1، وتناوب على تسجيل الأهداف الكعبي وقميد والدريب، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها المغرب على البرتغال في كأس العالم في المكسيك عام 1986، سجلها خيري (سجل هدفين) وميري كريمو، كما سجل أسود الأطلس ثلاثية نظيفة في نسخة مونديال عام 1998 في فرنسا في مرمى اسكتلندا بهدفين لصلاح الدين بصير وآخر لعبد الجليل كماتشو.

كما سجلت الجزائر ثلاثية في مرمى تشيلي (3-2) في مونديال 1982 في إسبانيا، سجلها صالح عصاد (هدفين) وتاج بنصاولة عندما حققت فوزها الثاني على التوالي بعد تغلبها على ألمانيا الغربية 2-1 في الجولة الأولى (رابح ماجر ولخضر بلومي).

وسجلت نيجيريا ثلاثية نظيفة في مرمى بلغاريا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة (رشيدي يكيني ودانيال أموكاتشي وإيمانويل أمونيكي) في مرمى إسبانيا 3-2 في مونديال 1998 في فرنسا (موتيو اديبوجو وغاربا لاوال وصنداي اوليسيه).

وسجلت السنغال الثلاثية في مرمى الأوروغواي عندما تعادلتا 3-3 (خليلو فاديغا وهدفان لبابا بوبا ديوب) في الجولة الثالثة الأخيرة من مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما حققت إنجازا تاريخيا ببلوغها ربع النهائي في مشاركتها الأولى والأخيرة في العرس العالمي.

أما ساحل العاج فسجلت ثلاثية نظيفة في مرمى كوريا الشمالية في الجولة الثالثة الأخيرة عام 2010 في جنوب إفريقيا (يحيى توريه وروماريك وسالومون كالو)، وتغلبت على صربيا ومونتينغرو 3-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من مونديال 2006 في ألمانيا (ارونا ديندان هدفان وبونافونتور كالو).