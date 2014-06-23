"فيفا": الصيام لن يؤثر على المسلمين بالمونديال

قال جيري دفوراك، كبير الأطباء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، إن صيام اللاعبين المسلمين المشاركين في نهائيات كأس العالم لشهر رمضان لن يعرضهم لتدهور في حالتهم البدنية.

وأضاف دفوراك للصحافيين في الإفادة الصحفية اليومية لفيفا: "أجرينا دراسات شاملة على لاعبين خلال شهر رمضان. وخلصنا الى انه اذا ما طبق اللاعبون (المسلمون) نظاماً ملائماً خلال شهر رمضان فإنهم لن يعانوا من أي تراجع في أدائهم البدني". وتابع "أجرينا دراسات مكثفة ولا يوجد ما يدعونا للقلق".

واستطرد "اللاعبون الذين يصومون في شهر رمضان يمكنهم أن يعفوا أنفسهم من الصيام على أن يعوضوا ما فاتهم في وقت أكثر ملاءمة. هذا ما علمته من رجال دين في الجزائر".

وقال مايكل دهوج، مدير اللجنة الطبية بفيفا، للصحافيين: "يجب ألا تمثل مشكلة وكان الأمر ذاته قائماً في دورة لندن الاولمبية قبل عامين".