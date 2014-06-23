مارادونا: رئيس الاتحاد الأرجنتيني مسكين وغبي

ردّ دييغو أرماندو مارادونا، قائد منتخب الأرجنتين الأسبق، بعنف على تصريحات مواطنه خوليو جراندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عندما قال إن مارادونا يجلب الحظ السيئ بحضوره مباريات منتخب التانغو في بطولة كأس العالم.

وقال مارادونا في إشارة إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن جراندونا بعد الفوز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيراني بهدف نظيف أمس الأول: "قال أحدهم إن الهدف جاء بسبب رحيلي". ورد مارادونا على اتهام جراندونا من خلال برنامجه "دي زوردا" الذي يقدمه عبر شبكة "تيلي سور" التلفزيونية الفنزويلية من مدينة ريو دي جانيرو قائلاً: "إنه مسكين وغبي"، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان جراندونا قد صرّح بعد انتهاء مباراة الأمس قائلاً: "لقد رحل الفأل السيئ وفزنا بالمباراة"، في إشارة إلى دييغو مارادونا الذي غادر مدرجات ملعب منيراو الذي استضاف اللقاء قبل إحراز ليونيل ميسي لهدف المباراة الوحيد بدقائق معدودة.

وكان مارادونا اللاعب الدولي المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني قد تابع مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإيراني من خلال مدرجات ملعب منيراو. وشنّ مارادونا هجوماً شرساً على رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني من خلال برنامجه التلفزيوني، وقال: "أرغب في أن أقول لجراندونا الذي قال عني هذا، كل ما أملكه حققته بالعمل، أما كل ما حققه هو كان منحة من "فيفا"، سأكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذا الأمر".

ورحل مارادونا عن القيادة الفنية لمنتخب بلاده بعد إخفاقه في منافسات مونديال جنوب إفريقيا 2010 بسبب قيام الاتحاد الأرجنتيني بتغيير بعض عناصر الجهاز الفني المعاون له وفرضها عليه، وهو ما رفضه مارادونا بشكل قاطع وفضل عدم الاستمرار، إضافة إلى أنه لا يتمتع بعلاقة طيبة مع "فيفا".

من جانبه، أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن دعمه لمنتخب تشيلي في مواجهته المحتملة مع المارد البرازيلي في دور الـ 16 وذلك على هامش استعدادات الفريق الذي يقوده المدرب خورخي سامباولي لمواجهة هولندا اليوم على صدارة المجموعة الثانية.

وأشاد مارادونا كثيراً بمنتخب تشيلي قبل مباراته أمام هولندا، مؤكداً أنه قادر على مجاراة البرازيل إذا التقى الفريقان في دور الـ 16 لمونديال البرازيل.

وأوضح مارادونا لصحيفة "ال ميركوريو" التشيلية: "إذا التقى تشيلي مع البرازيل في الدور المقبل فإنها ستكون مباراة متوازنة تماماً، أحب أداء لاعبيهم، كان هذا الفريق يتم اعتباره أضعف من إسبانيا، ولكنه نجح في الفوز على الماتادور بعد أن قدم أداءً مقنعاً".