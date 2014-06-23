مدرب الكاميرون: على إيتو مواصلة اللعب حتى 2018

قال الالماني فولكر فينكه، مدرب الكاميرون، اليوم الأحد، إن صمويل ايتو يمكنه مواصلة اللعب مع المنتخب حتى كأس العالم لكرة القدم في 2018، وإنه من المبكر للغاية الحديث عن الاعتزال الدولي للمهاجم البالغ من العمر 33 عاما.

وخرجت الكاميرون بالفعل من المجموعة الأولى بكأس العالم الحالية في البرازيل، وقال فينكه في مؤتمر صحافي إن ايتو المصاب في ركبته غاب عن المران، اليوم الأحد، وربما يشارك أمام الدولة المضيفة غدا الاثنين لبضع دقائق فقط.

ونفى فينكه التكهنات بأن المباراة أمام البرازيل ربما تكون الأخيرة لايتو مع منتخب الكاميرون الذي خسر أمام المكسيك وكرواتيا.

وقال فينكه "ربما يستطيع اللعب لبضع دقائق فقط، لكن لا مجال لدخوله إلى التشكيلة الأساسية. لا أؤمن بالمعجزات، لذلك أشكك كثيرا في مشاركته منذ البداية".

وأضاف مشيرا لايتو الذي خاض 118 مباراة دولية مع الكاميرون "على أية حال لا أعتقد أنها ستكون مباراته الأخيرة مع الكاميرون. ربما لن تكون بالضرورة آخر مباراة له في كأس العالم".

وتابع "أعرف أنه يريد اللعب لسنتين أو ثلاث سنوات أو ربما أربع سنوات، وهو ما قد يصل به إلى كأس العالم القادمة".

وكان ايتو أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات شارك للمرة الأولى في كأس العالم أثناء نهائيات فرنسا 1998.

وهذه المشاركة الرابعة لايتو في كأس العالم، وهو ثالث لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وفاز ايتو بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002، وهو هداف الكاميرون عبر تاريخها برصيد 54 هدفا، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000 مع منتخب تحت 23 عاما.

وتحتاج البرازيل لتجنب الهزيمة أمام الكاميرون، غدا الاثنين، لتضمن مكانها في دور الستة عشر، ويعتقد فينكه أن الضغوط الواقعة على الدولة المضيفة قد تصب في صالح فريقه.

وقال فينكه "من الواضح أنها مباراة صعبة للبرازيل، وسيكون هناك الكثير من الضغوط على كاهلها".

وأضاف "ربما لهذا السبب يصب ذلك في صالحنا. الفريق المنافس بحاجة للسيطرة على مجريات اللعب وعدم المجازفة".

وتابع "لكي أكون صريحا فإن الأمر ليس مهما بالنسبة لنا. من المؤسف عدم وجود ضغوط علينا، لكن نتائجنا السابقة ليست جيدة بما يكفي، ونتمنى أن نغادر ورؤوسنا مرفوعة عاليا".