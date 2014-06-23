مدرب بلجيكا: كورتوا إلى تشلسي بعد المونديال

أوضح المدير الفني لمنتخب بلجيكا، مارك فيلموتس، لدى سؤاله في ريو دي جانيرو عن مستقبل الحارس تيبو كورتوا، الذي كان معاراً من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد خلال المواسم الثلاثة الماضية، أنه سيعود إلى النادي اللندي.

وكان فيلموتس يتحدث إلى مدرب ليفربول والمنتخب الفرنسي السابق، جيرارد أولييه، الذي يعمل معلقاً على مباريات المونديال، عندما قال: "كورتوا ذاهب إلى تشلسي"، من دون أن يدريا أنه كان بجانبهما كاميرا تابعة للتلفزيون البلجيكي.

وجرت المحادثة، التي كانت شخصية على الأرجح، في ملعب ماراكانا بعد مباراة الأحد التي فاز فيها "الشياطين الحمر" على روسيا 1-0 ضمن المجموعة الثامنة لتضمن بلجيكا التأهل إلى دور الستة عشر بالمونديال.

وسأل أولييه خلال المحادثة "ماذا سيحدث مع (بيتر) تشيك (الحارس الأساسي لتشلسي)؟ هل سيبيعونه؟، فرد فيلموتس قائلاً: "نعم، من الممكن أن يفعلوا ذلك". وكان كورتوا قد صرح أمس بأن تركيزه منصب حالياً على المونديال، وأنه لا يريد الحديث عن مستقبله.