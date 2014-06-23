هودل ناصحاً الإنجليز: ضحوا بـ"كوستاريكا"

قال جلين هودل، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، اليوم الاثنين، إن روي هودسون المدرب الحالي للفريق يجب عليه أن يضخ دماء جديدة في تشكيلة المنتخب الانجليزي الذي ودّع نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالفعل عندما يخوض الفريق مباراته الاخيرة امام كوستاريكا غدا الثلاثاء وذلك كنوع من إعداد الفريق للبطولات المستقبلية.

وقال هودل اليوم الاثنين: "يجب أن ينظر هودل لتلك المباراة باعتبارها "‬منحة"‬ وفرصة لضخ دماء جديدة مثل لوك شو الذي لم يخض اي مباراة بعد وكذلك روس باركلي و ادم لالانا".

وأضاف: "يحتاج روي هودجسون للمخاطرة بهزيمة اخرى ليمنح بعضا من افضل لاعبيه الشباب فرصة نيل مكان في التشكيلة الاساسية ومكافأة بعض لاعبيه الذين لا يريدون العودة الى بلادهم وهم يشعرون انهم جاءوا لمجرد الزيارة".

وقال هودل الذي تولى تدريب انجلترا في كأس العالم 1998 في مقال على موقع شركة وليام هيل البريطانية للمراهنات "يجب الدفع بالمزيد من اللاعبين الشباب لإكسابهم خبرة ذات قيمة قبل تصفيات بطولة أوروبا".

ويواجه هودجسون الآن معضلة صعبة تتمثل في الدفع باللاعبين الشباب وهو ما يعني المخاطرة بالرحيل عن البرازيل محملاً بخيبة أمل وعار كبيرين وبدون أي نقطة او التمسك بلاعبيه أصحاب الخبرة الذين ثبت أنه ليس بوسعهم تقديم مردود جيد في كأس العالم.

وهذه أول مرة تودع فيها انجلترا نهائيات كأس العالم من دور المجموعات منذ عام 1958، حيث حسم مصيرها عندما فازت كوستاريكا متصدرة المجموعة على إيطاليا يوم الجمعة الماضي. وضمن هذا ألا تنهي إنجلترا ضمن أول منتخبين في ترتيب المجموعة.