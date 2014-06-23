هوملز: الفوز على أميركا.. "إنصاف" للآخرين

قال مات هوملز، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم، وهانزي فليك مساعد المدرب، إن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها للفوز على الأميركيين في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، وأكدا أنها لن تسعى للتعادل الذي يضمن تأهلهما معا لدور الستة عشر.

وقال هوملز للصحافيين بالقاعدة التدريبية للمنتخب الألماني "هذا سلوك غير رياضي على الإطلاق. سنلعب بالتأكيد على الفوز، وأي شيء آخر سيكون غير منصف لباقي الفرق".

وتملك ألمانيا والولايات المتحدة أربع نقاط لكل منهما، ويكفيهما التعادل لضمان التأهل للدور الثاني.

وفي إسبانيا 1982، كان فوز ألمانيا الغربية على النمسا بهدف واحد كافيا لتأهل الفريقين الأوروبيين للدور الثاني على حساب الجزائر التي لعبت مباراتها الثالثة في وقت سابق.

وبمجهود متواضع فازت ألمانيا الغربية 1-صفر بهدف في الدقيقة العاشرة. ودفعت المباراة التي واجهت انتقادات واسعة النطاق الاتحاد لدولي لكرة القدم (الفيفا) لتغيير قواعد النهائيات بإقامة مباراتي الجولة الثالثة في دور المجموعات في وقت واحد.

وقال فليك "أستبعد أن يحدث ذلك. نرغب في الفوز بالمباراة. الفريق سيرد في الملعب".

وأثرت مباراة ألمانيا الغربية والنمسا على صورة الاتحاد الألماني لكرة القدم، ووصفت بالعار في كلا البلدين.

ورد فليك بهدوء على فيض من الأسئلة بشأن مباراة 1982 بثلاث لغات مختلفة، ونفى نهائيا أن تفكر ألمانيا في اللعب على الخروج بنتيجة تساعد كلا البلدين.

ودرب الألماني يورغن كلينسمان، المدرب الحالي للمنتخب الأميركي، منتخب بلاده خلال الفترة من 2004 وحتى 2006، وكان قد اختار العديد من اللاعبين وأعضاء الطاقم التدريبي الموجودين حاليا مع ألمانيا.

وقال فليك "نرغب في الفوز بالمجموعة، وسنلعب بالطبع على الفوز، ونود أن نتقدم للدور الثاني على رأس المجموعة، ونلعب مباراة دور الستة عشر في بورتو أليغري".

وتسعى ألمانيا لاعتلاء قمة المجموعة للهروب من الطقس الرطب في شمال البرازيل، حيث تقع مقار مباريات الفريق الثلاث بدور المجموعات في سلفادور وفورتاليزا وريسيفي.

وتتأرجح درجات الحرارة في الشمال حول 30 درجة مئوية، بينما تقترب الحرارة في بورتو أليغري من مثيلاتها في شمال أوروبا.

ويلعب صاحب المركز الثاني بالمجموعة مباراة دور الستة عشر في سلفادور.

وقال هوملز "نلعب دائما على الفوز وليس أسلوبنا اللعب على التعادل، ولكن إذا كانت الدقيقة 91 ومازالت النتيجة 1-1 فلن أحاول الدفع بأربعة لاعبين في الهجوم".