إذاعة إسبانية: اليونايتد قد يكسر شرط هيريرا الجزائي

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن لاعب وسط أثلتيك بلباو الإسباني أندر هيريرا، قد ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الأيام المقبلة في مقابل 36 مليون يورو.

وأشار برنامج رياضي في محطة "سير" الإذاعية الإسبانية إلى أن الصفقة ستتم قبل الأول من يوليو المقبل وسيدفع "الشياطين الحمر" قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع أثتليك كاملة (36 مليون يورو).

وأضاف البرنامج أن مان يونايتد سيحاول الحصول على خدمات اللاعب قبل بدء الشهر المقبل؛ نظراً لأن قيمة الشرط الجزائي سترتفع إلى 40 مليون يورو، علماً بأن عقده مع النادي الإسباني يمتد حتى 30 يوليو من عام 2016.

وكان النادي الإنجليزي حاول الصيف الماضي ضم هيريرا ولكنه لم ينجح، لذا جدد مساعيه لتحقيق الأمر الصيف الحالي.

ومن جانبه أقر رئيس نادي أثلتيك بلباو جوسو أوريتا أخيراً بتلقيه عرضاً رسمياً من مانشستر يونايتد لشراء هيريرا، ولكنه أكد عدم إمكانية التفاوض بشأن تقليل قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.

وبعدها بأيام أعرب هيريرا عن شكره لاهتمام مان يونايتد به، نافياً ما تردد عن توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي، كما قال إنه على يقين من أن نادي "الشياطين الحمر" لن يدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع أثلتيك نظراً لأن المبلغ كبير.