البرازيل تدك مرمى الكاميرون..والمكسيك ترافقها

سجل نيمار هدفين ليتصدر قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم ويضمن للبرازيل صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على الكاميرون 4-1 اليوم الاثنين في برازيليا.





ورفعت البرازيل رصيدها إلى سبع نقاط لتواجه تشيلي صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية يوم السبت القادم في دور الستة عشر.





وحول نيمار تمريرة من لويز جوستافو من مدى قريب داخل المرمى بعد 17 دقيقة من الشوط الأول ليفتتح التسجيل لبطلة العالم خمس مرات.



لكن تقدم البرازيل لم يستمر سوى تسع دقائق عندما مر الان نيوم لاعب الكاميرون من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية حولها جويل ماتيب داخل المرمى من مدى قريب.





وعاد نيمار ليضع البرازيل في المقدمة بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 ليرفع رصيده الى أربعة أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة.





وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل ديفيد لويز تمريرة عرضية إلى فريد الذي حول الكرة برأسه داخل المرمى ليضيف الهدف الثالث للبرازيل.





وأكمل البديل فرناندينيو رباعية البرازيل قبل ست دقائق من نهاية المباراة لتودع الكاميرون البطولة بثلاث هزائم متتالية





وأعاد لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل المهاجم هالك إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف مع المكسيك بسبب الاصابة حيث حل مكان راميريس.





واستبعد فولكر فينكه مدرب الكاميرون المدافع بنوا اسو ايكوتو الذي حاول "نطح" زميله بنيامين موكاندجو خلال مباراة انتهت بالهزيمة 4-صفر أمام كرواتيا.





وحل هنري بديمو مكانه في مركز الظهير الأيسر وهو أحد ثلاثة تغييرات أجراها مدرب الكاميرون على التشكيلة.



وفي المباراة الأخرى، أحرزت المكسيك ثلاثة أهداف سريعة لتصعد لدور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بفوزها على كرواتيا 3-1 اليوم الاثنين في ريسيفي.



ورفع الفوز رصيد المكسيك إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق الأهداف وراء البرازيل صاحبة الصدارة لتواجه هولندا يوم الاحد القادم في دور الستة عشر.





وارتقى القائد رفائيل ماركيز عاليا ليقابل كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها هيكتور هيريرا ويسكنها شباك ستيبه بلتيكوسا حارس كرواتيا في الدقيقة 72.





وبعد ثلاث دقائق أخرى انطلق خافيير هرنانديز ومرر إلى اوريبي بيرالتا الذي هيأ الكرة لاندريس جواردادو الذي سدد بقدمه اليسرى في الشباك من داخل منطقة الجزاء.





وأضاف هرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية نفذها هيريرا وحولها ماركيز برأسه في اتجاهه.





وقلص ايفان بريشيتش الفارق قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد أن تلقى تمريرة بالكعب من ايفان راكيتيتش داخل منطقة الجزاء. وهذا هو أول هدف تتلقاه المكسيك في البطولة.





وانهت كرواتيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم انته ريبيتش في الدقيقة 89 بعد مخالفة عنيفة ضد كارلوس بينيا مدافع المكسيك.

