برانديلي ورئيس الاتحاد.. أول ضحايا خسارة إيطاليا

أكد مدرب منتخب إيطاليا تشيزاري برانديلي بأنه سيستقيل من منصبه بعد خسارة فريقه أمام أوروغواي صفر-1 اليوم الثلاثاء وخروجه من الدور الأول لمونديال 2014، ولحق به مباشرة رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو اباتي للسبب عينه.

وقال برانديلي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الأمور الفنية هي من مسؤوليتي وقد أعلنت للاتحاد بأني سأتقدم استقالتي لأن مشروعي فشل، وبالتالي علي أن أتحمل مسؤولياتي"، في المقابل، أكد رئيس الاتحاد أبانتي بأن استقالته "لا رجعة فيها"، آملاً أن يعود المدرب عن قراره.

وكان ابانتي، قد تفاوض شخصياً مع برانديلي في صيف 2010م، ليحل بدلاً من مارتشيلو ليبي عقب الخروج المذل من الدور الأول في المونديال الماضي، ونجح الرجل الذي درب فيورنتينا بإعادة هيبة المنتخب الآزوري من جديد، حيث قاده بنجاح في تصفيات أمم أوروبا 2012، وصولاً الى النهائي الذي خسره أمام إسبانيا برباعية، وقاده كذلك الى نصف نهائي بطولة القارات الأخيرة قبل الخروج على يد الإسبان ذاتهم بركلات الترجيح.

