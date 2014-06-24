توريه: سيتي أجبرني على الاحتفال وتجاهل شقيقي المريض

هاجم يايا توريه، لاعب وسط منتخب ساحل العاج لكرة القدم، ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، وزعم أن النادي حرمه من الحصول على إجازة في نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز للوقوف بجانب شقيقه الذي كان يحتضر بسبب مرضه بالسرطان.

وتوفي إبراهيم توريه بالسرطان عن 28 عاماً في مدينة مانشستر يوم الخميس الماضي بينما يلعب شقيقاه يايا وكولو مع المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل.

وكتب يايا في عمود بمجلة "فرانس فوتبول": "في نهاية الموسم رغبت في البقاء أربعة أو خمسة أيام بجوار شقيقي قبل أن أسافر للاستعداد لكأس العالم مع ساحل العاج. لكن سيتي لم يمنحني هذه الايام القليلة". وأضاف "ذهبت للاحتفال باللقب (الدوري الإنجليزي) في أبوظبي بينما كان شقيقي يرقد على فراش الموت".

وتابع "لحسن الحظ كان كولو بجواره وبعد ذلك شعرت بالندم لأني لم أصر (على الحصول على إجازة) مع أن مسؤولي (سيتي) كانوا على علم بمعاناتي".

وقال نادي مانشستر سيتي إنه لن يعلق على تصريحات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

وشهدت علاقة توريه بالنادي بعض التوتر في الفترة الاخيرة، وقال وكيل أعماله الشهر الماضي إن اللاعب قد يترك الفريق بسبب إهمال مانشستر سيتي لعيد ميلاد توري لكن النادي نشر تسجيل فيديو تقدم فيه كعكة عيد ميلاد للاعب على الطائرة التي كانت تقل الفريق الى ابوظبي.