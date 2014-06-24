دينامو كييف يتعاقد مع الهولندي بوتنر

أعلن دينامو موسكو المنتمي للدوري الروسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده من الهولندي ألكسندر بوتنر مدافع مانشستر يونايتد الانجليزي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لدينامو موسكو إن بعض الامور الفنية البسيطة لا تزال مطلوبة لاستكمال التعاقد دون ان يوضح تفاصيل أخرى بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

وانضم بوتنر الذي يلعب في مركز الظهير الايسر للفريق الروسي بالفعل ومن المقرر ان يسافر معه لمعسكر تدريبي في النمسا اليوم الثلاثاء.

وقال بوتنر على موقع دينامو على الانترنت: "أرغب في اللعب في اوروبا والفوز ببطولات. يبني دينامو فريقاً قوياً وأثق أننا سنصل لمستوى جيد ونفوز بلقب الدوري هذا الموسم".

وبدأ اللاعب مسيرته مع ناشئي أياكس أمستردام ولعب لفريق فيتيس ارنهيم خلال الفترة بين 2008 و2012 قبل توقيعه على عقد لمدة خمسة أعوام مع يونايتد.

ولم يستطع اللاعب الهولندي الاحتفاظ بمكان منتظم في الفريق الاول لمانشستر يونايتد على مدار موسمين أمضاهما في إنجلترا ولعب 13 مباراة فقط في الدوري الممتاز خلال وجوده هناك.

وأنهى دينامو موسكو الدوري الروسي في المركز الرابع الموسم الماضي وتأهل للدوري الأوروبي.