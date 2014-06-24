صاعقة تضرب طائرة الإسبان

بعد الخروج المبكر لحامل اللقب من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم تعرض الفريق الإسباني لصدمة جديدة وهي صاعقة من البرق فور هبوط طائرة الفريق في مدريد يوم الثلاثاء.

وأكدت متحدثة باسم شركة ايبيريا للطيران أنه بمجرد هبوط الطائرة في تمام الساعة 10 بتوقيت غرينتش في العاصمة الإسبانية تعرضت لصاعقة من البرق لكن لم تسبب ضررا للطائرة أو لأي من الركاب.

ورغم أنه نادرا ما تحدث مثل هذه الظواهر أية أضرار كما أنها شائعة الحدوث إلا أنها ربما تكون نهاية ملائمة لحملة المنتخب الإسباني المخيبة للآمال في البرازيل بعد خسارتهم في المباراة الأولى أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف وخسارتهم أيضا أمام تشيلي بهدفين مقابل لا شيء قبل الفوز الوحيد على أستراليا 3-0 يوم الاثنين.



