مدرب المكسيك: انه أحد أسعد أيام حياتي

اكد مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم ميغل هيريرا أن اليوم الاثنين هو أحد أسعد الايام في حياته حيث تأهل "التريكولور" الى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل اثر تغلبه على كرواتيا 3-1 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.



وقال هيريرا عقب المباراة: "انه أحد أسعد الأيام في حياتي" وأضاف "كانت المباراة قتالية قوية ولكن منتخب بلادي خرج منتصرا".



وكان المنتخب المكسيكي مطالبا بتفادي الخسارة لبلوغ الدور الثاني بيد ان الاهداف الثلاثة التي سجلها في الشوط الثاني قضت على امال "برازيليي اوروبا" الذين كانوا بحاجة الى الفوز لتخطي الدور الاول.



اما مدرب كرواتيا نيكو كوفاتش، فقال "تركنا المباراة مفتوحة فترة طويلة، لكن ركلتين ركنيتين حسمتا النتيجة".



واضاف "لم نكن سيئين ولكن المنتخب المكسيكي كان أفضل".



