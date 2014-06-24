ملكة بلجيكا تهنئ لوكاكو على هدف لم يسجله

ارتكبت ملكة بلجيكا ماتيلدا خطأ بعد فوز منتخب بلادها 1-صفر على روسيا يوم الأحد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل إذ قدمت التهنئة على إحراز هدف الفوز للمهاجم روميلو لوكاكو في حين أن صاحب الهدف هو ديفوك اوريجي (19 عاما).



وقع الخطأ عندما التقى ملك إسبانيا فيليب والملكة ماتيلدا بلاعبي المنتخب البلجيكي بعد فوزهم في ريو دي جانيرو، وبثت شبكة في.ار.تي اللقاء مساء أمس الاثنين. وعندما صافحت الملكة لوكاكو قالت له "برافو.. بفضل هدفك فزنا".

ورد لوكاكو قائلا "ليس أنا. إنه هناك" مشيرا إلى اوريجي. وردت الملكة قائلة "على أي حال لقد قدمت أنت أداء جيدا جدا."

وقالت صحيفة دي ستاندارد إن الملكة اعتذرت عن الخطأ بعد ذلك وقالت للصحفيين على متن الطائرة التي أقلتها عائدة إلى بلادها إنها أخطأت لأن لوكاكو دوما كان يتميز بشعره الطويل.

وأضافت الملكة قائلة "فوجئت به وقد قص شعره". وكان لوكاكو استبدل بعد مرور نحو ساعة من المباراة وشارك اوريجي بدلا منه. وضمنت بلجيكا إثر الفوز الظهور في دور 16 من البطولة العالمية.