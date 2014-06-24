هدافا كأس العالم: البداية بـ"عربي".. وغانا الضحية 15

اكتفى رونالدو بمشاهدة مونديال أربعة وتسعين من مقاعد احتياط المنتخب البرازيلي، فازداد تعطشا لخوض غمار المنافسات، وهو ما سنح له في مونديال 1998 بفرنسا.

في مباراة البرازيل مع المغرب في السادس عشر من يونيو سجل باكورة أهدافه المونديالية، ليضيف بعد ذلك هدفين في مرمى تشيلي في دور الستة عشر، وفي السابع من يوليو سجل رابع أهدافه على العملاق الهولندي فان دير سار، وحينها كان الألماني ميروسلاف كلوزه يبلغ من العمر عشرين عاما.

وشهد مونديال 2002 مشاركة الثنائي كلوزه ورونالدو، اللاعب الألماني ذو الأصول البولندية دشن مشواره المونديالي بمواجهة فريق عربي آخر ونجح يومها في هز شباك المنتخب السعودي ثلاث مرات، وبعد يومين فقط أعلن رونالدو عن وجوده للمشككين في مستواه بتسجيل أول أهدافه في مرمى تركيا، وفي اليوم التالي افتتح كلوزه التسجيل لمنتخب بلاده أمام جمهورية أيرلندا.

وسجل بعدها رونالدو ثاني أهدافه في البطولة في المرمى الصيني، وبعد ذلك سجل كلوزه هدفه الخامس في مرمى الكاميرون، ويتوقف رصيده عند حاجز الأهداف الخمسة المسجلة في الدور الأول، بينما واصل رونالدو تألقه مسجلا هدفين آخرين في مرمى كوستاريكا، ومن ثم بلجيكا قبل أن يقود منتخبه للنهائي بالفوز على تركيا بهدف وحيد.

وفي النهائي التقى رونالدو وكلوزه وجها لوجه للمرة الأولى والأخيرة في المونديال، وكانت الغلبة للنجم البرازيلي بهدفين في مرمى العملاق اوليفر كان، وتوج هدافا للبطولة برصيد ثمانية أهداف، وبحصيلة مونديالية بلغت اثني عشر هدفا مقابل خمسة أهداف لكلوزه.

وعزز كلوزه رصيده التهديفي في 2006 بهدفين في مرمى كوستاريكا، وفي آخر مباريات فريقه في الدور الأول أضاف هدفين آخرين والضحية هذه المرة الإكوادور، في المقابل سجل رونالدو في آخر ظهور مونديالي، وبعد صيام عن التسجيل في أول مباراتين هز الشباك بعد يومين فقط من هدفي كلوزه بتسجيل هدفين في مرمى اليابان، وفي دور الستة عشر سجل آخر أهدافه المونديالية في مرمى غانا، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في النهائيات بـ15 هدفاً.

ثلاثة أيام تمر ويسجل كلوزه هدفا هاما في مرمى الأرجنتين أوصل فريقه لنصف النهائي عبر ركلات الترجيح، وتوج هدافا للبطولة بأهدافة الخمسة وبرصيد كلي وصل لعشرة أهداف مقابل خمسة عشر هدفا لرونالدو.

وفي مونديال جنوب إفريقيا كان ميروسلاف وحيدا يعزز من رصيده أمام رونالدو بهدف في مرمى أستراليا في الدور الأول، وآخر في دور الستة عشر أمام إنجلترا قبل أن يسجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المرمى الأرجنتيني في ربع النهائي، والحصيلة هدف واحد يفصل كلوزه عن معادلة رقم رونالدو.

مشاركة الهداف الألماني في مونديال البرازيل منتحه الأمل في معادلة الرقم أو تخطيه، المهمة الأولى أنجزت، وتحديدا في مرمى غانا، وهو نفس الفريق الذي احتفل رونالدو بتسجيل هدفه الخامس.