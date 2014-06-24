هرنانديز: تسجيل الأهداف ليس كل شيء في كرة القدم

أعرب خافيير هيرنانديز، نجم هجوم المنتخب المكسيكي، عن سعادته الغامرة بإحرازه هدفاً فى المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الكرواتي في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بفوز المكسيك 3 / 1.

وأكد هيرنانديز أن الهدف الذي أحرزه في مباراة الأمس لن يغير من حالته النفسية والذهنية، خلال المونديال، وقال: "أنا لا أعتمد على إحراز الأهداف.. أنا أعتمد على لعب كرة القدم وعلى الشعور بأهميتي كلاعب يمكنه مساعدة الفريق سواء عن طريق تسجيل الأهداف أو عن طريق أي شيء آخر".

ويعتبر هيرنانديز من لاعبي مقاعد البدلاء الذين يلجأ إليهم المدير الفني ميجل هيريرا فى حالات الضرورة، إلا أنه قدم الأداء الأفضل له في مباراة أمس منذ انطلاق البطولة، وهو ما يدفعه إلى التفاؤل بالاشتراك في مباراة هولندا المقبلة منذ البداية بجوار زميله أوريبي بيرلاتا.

وأضاف هيرنانديز: "الثقة كانت موجودة.. إحراز أحد الأهداف لا يعيد الثقة بالنفس.. إذا لم أكن أتمتع بالثقة بالنفس لم أكن لأشارك في المونديال أو إقناع ميجيل.. إذا كنت فقدت الثقة بنفسي بعد هذا الموسم العصيب لكنت في مكان آخر الآن وليس هنا".

وقضى هيرنانديز وقتاً عصيباً مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المنصرم، الذي جلس خلاله طويلاً على مقاعد البدلاء بأمر من ديفيد موياس المدير الفني السابق للفريق.

وستكون مواجهة هولندا في دور الـ16 لها طعم مختلف بالنسبة للاعب (26 عاماً) لأنه سيواجه خلالها لويس فان جال مدربه المستقبلي في مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.