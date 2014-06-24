"فلسفة" غوارديولا تثير شكوك ألمانيا حول قدرات قائدها

اكتسبت الانتقادات الموجهة للدفع بالقائد فيليب لام كلاعب خط وسط مدافع في تشكيلة ألمانيا زخما جديدا بعد فشل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في التألق في أول مباراتين للفريق بكأس العالم في البرازيل.

وتألق لاعب بايرن ميونخ في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا وأيضا في نهائيات 2010 بجنوب إفريقيا لكنه لم ينجح حتى الآن في ترك بصمته خاصة بعد انتقاله من مركز الظهير الأيمن الى خط الوسط.

وأكد المدرب يواكيم لوف أنه سيضع لام في مركز لاعب الوسط المدافع أمام الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل رغم ما يملكه المنتخب الألماني من وفرة في المدافعين ولاعبي خط الوسط.

وكل يوم خلال المؤتمرات الصحفية للمنتخب بقاعدته التدريبية المعزولة على ساحل المحيط الاطلسي في بورتو اليجزي يعاني لاعبو ومدربو الفريق من ظاهرة "السؤال عن لام" التي تعم ألمانيا.

وكانت واحدة من تمريرات لام الشاردة سببا في منح غانا الهدف الثاني في مباراة الفريقين يوم السبت ليتقدم الفريق الإفريقي 2-1 قبل أن يتمكن المهاجم المخضرم ميروسلاف كلوسه من تسجيل التعادل.

وقال هانزي فليك مساعد لوف عندما سئل عن عدم عودة لام لمركز الظهير الايمن الذي تألق فيه في كأس العالم 2010 وفي فريقه بايرن ميونيخ "تسبب في تمريرتين سيئتين لكن تحدث مثل هذا الأمور. نرى فيليب كلاعب خط وسط يمنح الفريق توازنا جيدا هذه خطتنا وسنواصل هذه الطريقة لأن أمامنا هدفا واضحا ولن نسمح لأي شخص بتشتيت انتباهنا".

ورغم أن طوله 1.70 سنتيمترا فقط إلا أن اللاعب الذي يتسم بالسرعة والعقلية الهجومية تألق في مركز الظهير الأيمن ببطولة كأس العالم 2006 في المانيا وسجل واحدا من أشهر أهداف المنتخب الالماني في مرمى كوستاريكا بالمباراة الافتتاحية.

كما تألق اللاعب مرة أخرى في نهائيات 2010 بجنوب إفريقيا وقاد المانيا لاحتلال المركز الثالث في البطولة لكنه يتمركز في النهائيات الحالية كلاعب وسط مدافع الامر الذي قوبل بانتقادات في وسائل الإعلام الألمانية وبين الجماهير خاصة في ظل الإبقاء على لاعبين اخرين ومنهم باستيان شفاينشتايجر ولوكاس بودولسكي واندريه شورله على مقاعد البدلاء.

ويرى اوليفر كان أحد أبرز لاعبي ألمانيا السابقين أن لام يعتبر مدافعا بارزا لكنه قال انه يعتقد أن "لام يعد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في مركز الظهير الايمن." وقال "يؤدي دائما بشكل رائع في هذا المركز".

لكن ماتس هوملز مدافع المنتخب الالماني قال للصحفيين في سانتو اندريه إن لام يتألق في كلا المركزين، وقال هوملز "بالتأكيد نحن على دراية بالنقاشات (في المانيا) بشأن هذا الأمر وقد تحدثنا في ذلك".

