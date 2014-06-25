الفيفا يحقق بشأن "العضّاض" سواريز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أنه فتح تحقيقا بشأن مزاعم عض المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني خلال المباراة التي فازت فيها الأوروغواي على إيطاليا 1-صفر أمس الثلاثاء في الدور الأول من مونديال البرازيل 2014.

وبحسب أنظمة الفيفا فإن لاعب ليفربول، صاحب السوابق في هذه القضية، يفترض أن يواجه عقوبة قاسية قد تحرمه مواصلة اللعب مع منتخب بلاده الذي بلغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

وحصل الأمر في الدقيقة 80 من مباراة إيطاليا مع الأوروغواي، وقد أظهر شريط الفيديو للوهلة الأولى أن سواريز ضرب برأسه بطريقة عادية كييليني، لكن أظهر التدقيق لاحقا في شريط الفيديو أن مهاجم ليفربول غرس أسنانه في كتف المدافع المنافس.

وجرى كل ذلك من وراء ظهر الحكم الذي لم ينتبه الى ما حصل، لكن الكاميرات التقطت المشهد بوضوح.

ولفت الاتحاد الدولي في بيان الى أن اللجنة التأديبية المستقلة مخولة في اتخاذ القرارات المناسبة في كل خطأ يحصل بعيدا من أنظار الحكم.

ويتوجب على سواريز أو الاتحاد الاوروغوياني تقديم الوثائق الضرورية والتعبير عن موقفهما الى الفيفا للدفاع عن قضيتهما قبل 25 حزيران/يونيو وقبل الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش.

وتلعب الأوروغواي مباراتها المقبلة في الدور الثاني ضد كولومبيا في 28 الشهر الحالي في ريو دي جانيرو.

وليست المرة الاولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعض منافسيه، ففي عام 2010، وعندما كان يدافع عن الوان اياكس امستردام الهولندي، تم ايقافه 7 مباريات لعضه لاعب الغريم التقليدي ايندهوفن المغربي الاصل عثمان بقال.

وكرر سواريز عضته الموسم الماضي في مباراة فريقه ليفربول امام تشلسي وكان الضحية هذه المرة المدافع الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش، وكانت العقوبة الايقاف 10 مباريات.

