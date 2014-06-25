اليونان تخطف بطاقة التأهل من ساحل العاج في آخر دقيقة

أحرز جيورجيوس ساماراس هدفاً من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليقود اليونان للفوز 2-1 على ساحل العاج وانتزع منها بطاقة التأهل لدور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وقبل هذا الهدف كانت ساحل العاج ستضمن الظهور في الدور الثاني لأول مرة في تاريخها لكن ساماراس سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم البديل اندرياس ساماريس بهدف لليونان في الدقيقة 42 قبل أن يدرك ويلفريد بوني التعادل لساحل العاج في الدقيقة 74.

وحقق منتخب اليونان بذلك فوزه الأول في ثلاث مباريات بالمسابقة وأصبح رصيده أربع نقاط وانتزع المركز الثاني في المجموعة الثالثة متقدما بنقطة واحدة على ساحل العاج صاحبة المركز الثالث.

وفي المباراة الأخرى، أكدت كولومبيا المتأهلة بالفعل سطوتها في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم بانتصارها 4-1 على اليابان لتحقق انتصارها الثالث على التوالي في النهائيات اليوم الثلاثاء.

وفي أول مشاركة له كأساسي في البطولة أحرز جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو هدفين متتاليين لكولومبيا في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومنح خوان كوادرادو التقدم لكولومبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 16 لكن شينجي أوكازاكي أدرك التعادل لبطلة آسيا في نهاية الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة أكمل جيمس رودريجيز رباعية كولومبيا التي رفعت رصيدها إلى تسع نقاط لتتأهل في صدارة المجموعة برفقة اليونان التي هزمت ساحل العاج 2-1 في الجولة الأخيرة.

وفي دور الستة عشر ستلعب اليونان مع كوستاريكا بينما ستلتقي كولومبيا مع أوروغواي غريمتها في أمريكا الجنوبية.

