بالوتيلي: عارٌ على الإيطاليين مهاجمة الزنوج

رد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي على الاتهامات التي طالته بعدم الانتماء عقب الخروج المخيب لمنتخب بلاده من الدور الأول ببطولة كأس العالم في البرازيل.

ونشر بالوتيلي عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستغرام" مقطع فيديو لأحد المشجعين الغاضبين منه يقول "ماريو.. تعرف أين تكمن المشكلة؟ إنك لست حقا إيطالياً..اعتزل".

وأجاب "سوبر ماريو" على هذا الفيديو قائلاً: "لم أختر أن أكون إيطالياً، ببساطة لقد ولدت في إيطاليا"، وأضاف: "منتخب إيطاليا كان يملك الشغف والرغبة في مونديال البرازيل، أشعر بالحزن والغضب وخيبة الأمل".

وتابع مهاجم ميلان، ذو الأصول الغانية: "هذه المرة الذنب لا يقع على بالوتيلي وحده، أعطيت كل ما لدي للمنتخب ولم أقصّر في شيء على المستوى الشخصي، لذا ابحثوا عن مبرر آخر، بالوتيلي ضميره مرتاح، ومتحفز للمضي قدماً لكي يكون أكثر قوة، وفخور بما قدمته لبلادي".

ووجه رسالة لمنتقديه في إيطاليا قائلاً: "الأفارقة أو الزنوج كما تسمونهم وتدعون أنكم تسبقونهم بأعوام ضوئية لا يهينون شقيقاً لهم مثلما تفعلون، العار ليس بإضاعة هدف أو الركض بمعدل قليل، لكن العار أن تحدث هذه الأشياء من الإيطاليين الحقيقيين، أليس كذلك؟".

يذكر أن إيطاليا ودعت كأس العالم عقب فوز وحيد في المجموعة الرابعة على إنكلترا، وخسارتين أمام كوستاريكا وأوروغواي.

