حارس منتخب تشيلي.. من مونديال البرازيل إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الأسباني في بيان له اليوم الأربعاء عن تعاقده مع كلاوديو برافو حارس مرمى منتخب تشيلي الأول لكرة القدم لمدة أربعة مواسم.

وتوصلت إدارة نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع نادي ريال سوسيداد الذي يلعب له برافو حالياً لانتقال الحارس الدولي بشكل نهائي إلى الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد تعاقد مع الألماني أندري تير شتيجن بعد رحيل فيكتور فالديس في نهاية الموسم المنصرم قبل أن يتعاقد مع برافو مؤخراً.

وبات قرار اختيار الحارس الأساسي لفريق برشلونة من اختصاص لويس انريكي المدير الفني الجديد بعد استقالة المدير الفني السابق الأرجنتيني خيراردو مارتينو.

ويشارك برافو (31 عاما) حالياً في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل مع منتخب بلاده ، الذي يواجه نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في دور الستة عشر.

